Produzione industriale | a novembre -0 | 3% | -3 | 7% tendenziale

in calo a novembre 2022. Secondo le stime dell'Istat l'indice destagionalizzato dellae' diminuito dello 0,3% rispetto a ottobre 2022. Corretto per gli ...Tra i dati macroeconomici rilevanti : Venerdì 13/01/2023 08:00 Regno Unito :, annuale (atteso - 3%; preced. - 4,7%) 08:00 Regno Unito :, mensile (atteso -...La scoperta del sito minerario ha giustamente avuto grande risonanza, soprattutto per le forniture di materie prime critiche per le ambizioni climatiche e l’autonomia tecnologica dell’Europa.Al centro della discussione i ritardi nella fornitura di aerei ed elicotteri sia civili sia militari da impiegare per l'operazione in Ucraina.