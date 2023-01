Processo Open Arms | udienza conclusa Salvini | “Rischio 15 anni per aver difeso l’Italia”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Oggi sono per l'ennesima volta a Palermo, nell'Aula Bunker dell'Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per ilfino a 15di carcere perl'Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge". Lo scrive il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteosu Facebook impegnato nell'aula bunker dell'Ucciardone a Palermo per l'del

Adnkronos

Giuseppe Conte, a Palermo come testimone per ilArms, ha fatto visita alla camera ardente di fratello Biagio in via Decollati. In quel momento, davanti alla salma del missionario laico sistemata sull'altare, c'era anche Paul Yaw, il ...Luigi Di Maio è intervenuto come testimone alArms nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini , a Palermo. Di Maio ha testimoniato a proposito del comportamento dell'ex inquilino del Viminale sulla questione migranti. Open Arms, nuova udienza processo a Salvini Migranti, Luciana Lamorgese: "Dalle ong solo il 15% degli arrivi, Tripoli ha sempre concesso il Pos ma non sono mai avvenuti sbarchi in quel porto” ...Il leader del Movimento Cinque stelle Giuseppe Conte ha omaggiato con una visita Biagio Conte. L’ex premier si trova a Palermo per testimoniare al processo Open Arms che vede imputato l'ex ministro de ...