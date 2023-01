Processo Open Arms | Salvini nell’aula bunker dell' Ucciardone | “Rischio fino a 15 anni per aver difeso l' Italia” Conte “Il ministro provò a farmi passare per debole coi migranti”

Adnkronos

Ora parla Giuseppe Conte . L'ex presidente del Consiglio è a Palermo per testimoniare alArms nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini . Tra i due, viene riferito, nell'estate del 2019 c'era un 'clima incandescente': il riferimento è alla lettera inviata ......alper sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio che vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Salvini, secondo l'accusa, avrebbe illegittimamente negato alla ong... Open Arms, nuova udienza processo a Salvini Riprende oggi il processo a Matte Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio, per non avere autorizzato nell'agosto 2019 lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave Open ...11.58 Open Arms,Salvini:"Ho difeso l'Italia" "Rischio 15 anni per aver difeso l'Ita- lia": così Matteo Salvini entrando a Palermo nell'aula del processo sulla vicenda Open Arms. Il leader della Lega è ...