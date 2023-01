Processo Open Arms | Conte smentisce Salvini | ' Terroristi a bordo? Mai ricevuto notizie in merito'

Adnkronos

Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, testimone nelArms' in cui e' imputato Matteo Salvini per i fatti accaduti nel 2019 quando il leader M5S era premier alla testa del ......alall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini imputato a Palermo di rifiuto di atti d'ufficio e sequestro di persona. Avrebbe, secondo l'accusa, illegittimamente negato alla ongArms ... Open Arms, nuova udienza processo a Salvini Sono arrivati all'aula bunker di Palermo poco dopo le 9, Matteo Salvini e l’avvocato Giulia Bongiorno. All’Ucciardone va in scena una nuova udienza del processo… Leggi ...SICILIA - "Oggi sono per l'ennesima volta a Palermo, nell'Aula Bunker dell'Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo Open ...