Probabili formazioni Roma-Fiorentina | diciottesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 15 gennaio nella cornice di un Olimpico interamente sold out. Potrete seguirla in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti del match. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Mourinho cerca tre punti per avere continuità dopo aver collezionato 4 punti nelle prime due gare del. Italiano non avrà Cabral ma cerca lo sgambetto per poter rientrare nella corsa europea.– Squalificato Ibanez. Dubbio Mourinho: Kumbulla o passaggio alla difesa a quattro? ...