Probabili formazioni Napoli-Cremonese | ottavi di finale Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ledi, match deglididi. Si gioca alle 21:00 di martedì 17 gennaio nella cornice di un Maradona carico a mille dopo il trionfo per 5-1 contro la Juventus in campionato. Lo Scudetto è più di un sogno a gennaio inoltrato, ma Spalletti non vuole interrompere il cammino in. L’allenatore ne ha già vinte due e cerca la terza, magari incrociando la squadra con cui trionfò in questa competizione nel 2007 e nel 2008: la Roma, che attende la vincente di questa sfida ai quarti di. La partita potrà essere seguita in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset ...