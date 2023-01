Principe Harry | la sconvolgente rivelazione | “Incubo freudiano”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Come previsto fin dall’annuncio della sua uscita, Spare. Il minore, l’autobiografia del, sta suscitando parecchio scalpore. Ognipresente nel libro finisce subito al centro dell’attenzione dei lettori e dei media. In particolar modo, a sconvolgere è un aneddoto che vede coinvolto il Duca del Sussex e una crema per il corpo e per L'articolo