Prima si stuzzicano | poi si salutano | la stretta di mano tra Allegri e Spalletti

...nonostante Kvaratskhelia non sia ancora al top comedel Mondiale". Sul rapporto Allegri - Spalletti : "Allegri chiama Spalletti 'l'attore', i due si pizzicano in continuazione e si...Come le macchine utensili,, e i robot meccanici, dopo, hanno portato a traguardi ... Sono questi possibili sbocchi, già intravedibili concretamente, chel'istinto degli investitori e ...Non può che essere su Napoli-Juventus lo spazio principale riservato in prima pagina da QS, che infatti titola: "Scherzetto o scudetto". Le due squadre si sfidano questa ...Sony ha sfruttato il CES 2023 di Las Vegas per rivelare diverse novità che riguardano il settore gaming: scopriamole insieme.