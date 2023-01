QUOTIDIANO NAZIONALE

La niova settimana sarà all'insegna del Generale Inverno. Tanti fiocchi bianchi sugli Appennini, dopo molte settimane di assenza, fino a quote basse. Le previsioni del tempo città per città: la mappa ...della riapertura essa ha adottato misure rigorose ma efficaci per contenere la pandemia nella ... Dati gli incredibili progressi della Cina in molti campi, le strategie artificiose e il... Prima il blitz artico, poi l'incursione siberiana. Meteo: la neve fino in pianura Appuntamento domenica alle 9 presso lo stabilimento la Torretta di Cerveteri Scuolambiente aderisce all’appello per il “Plastic Blitz” di Domenica 15 Gennaio lanciato dal dottor Corrado Battisti respo ...La niova settimana sarà all'insegna del Generale Inverno. Tanti fiocchi bianchi sugli Appennini, dopo molte settimane di assenza, fino a quote basse. Le previsioni del tempo città per città: la mappa ...