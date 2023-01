Pretty Woman il Musical a Udine da martedì 17 a giovedì 19 gennaio 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mercoledì 18alle 17.30 la Compagnia dello spettacolo incontrerà il pubblico a Casa Teatro. Ospite il giornalista e criticoe Andrea Ioime, conduce la giornalista Fabiana Dallavalle Dopo la pausa festiva, la Stagione di prosa del Teatro Nuovo Giovanni dariparte con il grande. Da17 a19sarà infatti in scena uno degli spettacoli più attesi del momento,, che in Italia sta conquistando il pubblico. Mercoledì 18alle 17.30 la Compagnia dello spettacolo incontrerà il pubblico a Casa Teatro. Ospite il giornalista e criticoe Andrea Joime, conduce la giornalista Fabiana Dallavalle (ingresso ...

...dal 1880 La relazione clandestina rimasta segreta "Julia Roberts sei Julia Mitchell" Julia Roberts ha scoperto checognome che ha usato per tutta la vita non è corretto. La star di "" ...... soprattutto, Mattia deve imparare ad ascoltare i consigli, come quello di modificaresuo stile d'abbigliamento: Come in una versione Mediaset di, la coach di ballo ha aiutato Mattia ...