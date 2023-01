Prestito con Obbligo di Riscatto | Tutto quello che Devi Sapere

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Villar vola verso il Getafe! L’AS Roma ha annunciato il trasferimento di Gonzalo Villar al Getafe incondi. Una partenza che segna una nuova avventura per il centrocampista spagnolo, che ha iniziato la stagione con la maglia della Sampdoria, dove ha collezionato 15 presenze. Un vero e proprio viaggio verso la Spagna per Villar, che ha già vissuto in passato un’esperienza a Roma, dove ha giocato 64 partite. Un passaggio di testimone tra la Sampdoria e il Getafe, che si prepara ad accogliere un giocatore di grande talento e dalle grandi capacità. Una nuova pagina che si apre per Villar, che ha la possibilità di dimostrareil suo valore e di crescere ulteriormente. Un’opportunità che ha tutte le carte in regola per diventare una storia di successo. Gonzalo Villar è pronto a prendere il ...