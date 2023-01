Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro visitabile fino al 5 febbraio

Leggi su udine20

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il grandedisi conferma anche in questa diciannovesima edizione fra le manifestazioni di maggior seguito delle festività del Friuli Venezia Giulia e non solo. Ad oggi sono già state superate le 55 mila visite, numeri davvero significativi, che acquisiscono ulteriore importanza vista anche la provenienza dei visitatori, moltissimi dei quali arrivati da fuori regione (Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte) e in larga parte dalle vicine Austria e Slovenia. Dopo un brillante periodo natalizio l’opera non chiuderà, ma saràanche in tutti i fine settimana, il sabato dalle 14.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 18.00,nella tensostruttura allestita all’altezza del Parco San Giovanni ...