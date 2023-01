Prenderesti una pillola per dimenticare un ex? La scienza dice che si può

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Unaperun ex? No, non è fanta. Uno studio ha infatti riscontrato che l’assunzione di un beta-bloccante, il propranololo, potrebbe aiutarci a rendere più confusi i ricordi di un ex che non riusciamo a toglierci dalla testa, in modo da rendere più sopportabile il dolore emotivo. Al beta-bloccante va comunque associata quella che viene definita una “terapia di consolidamento”. Insomma pare che il celebre film Se mi lasci ti cancello, su cui molti di noi hanno fantasticato in gioventù, possa effettivamente essere replicato nella realtà. Dopotutto, il dolore per un cuore spezzato a volte può essere davvero difficile da sopportare. La nuova ricerca, pubblicata sul Journal of Affective Disorder, può effettivamente dare nuova speranza a chi soffre di disturbo dell’adattamento, ovvero quella angosciante condizione ...