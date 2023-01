Predators | su Sky Natura la spettacolare docu-serie che segue la vita dei predatori

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Arriva su Sky un’ambiziosatargata Sky Original che racconta la storia di cinqueprovenienti da tutto il pianeta che affrontano l’ultima prova di sopravvivenza in un mondo in rapida evoluzione. L'ambiente intorno a loro cambia, e cambia anche il modo in cui influisce sulle loro vite e sui territori selvaggi in cui regnano., inesclusiva su Sky Nature da venerdì 13 gennaio alle 21.15 e in streaming solo su NOW, disponibile on demand, propone un nuovo approccio innovativo di narrazione con l’aiuto di tecnologie di ultima generazione, fornendo una visione coinvolgente e spesso emotiva del mondo dei...

Digital-Sat News

- Pubblicità - Arriva suun'ambiziosa docu - serie targataOriginalche racconta la storia di cinque predatori provenienti da tutto il pianeta che affrontano l'ultima prova di sopravvivenza in un mondo in rapida evoluzione. L'ambiente intorno a ...Da venerdì 13 gennaio alle 21.15 suNature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand In questa nuova e avvincente serie scopriamo come il nostro mondo in rapida evoluzione stia ... Predators, su Sky Natura la spettacolare docu-serie che segue la ... Arriva su Sky un’ambiziosa docu-serie targata Sky Original che racconta la storia di cinque predatori provenienti da tutto il pianeta che ...A teenage girl was sexually assaulted while sunbathing on a popular Rottnest Beach on New Year’s Eve. A police manhunt is underway for the predator who attacked the teenager on New Year’s Eve, on ...