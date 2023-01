Prato | sequestrati 65 cani “reclusi” in un casolare di campagna In spazi angusti e igiene scarsa

Gli animali erano tenuti in 'spazi angusti' e in condizioni igienico - sanitarie ...... questa la situazione in cui sarebbero stati tenuti 65 cani in un casa colonica alla prima periferia di. Gli animali sono statiin esecuzione di un provvedimento disposto dal gip ...PRATO – Sono stati sequestrati, alla periferia di Prato, 65 cani, praticamente prigionieri in spazi angusti e in condizioni igienico-sanitarie definite scarse. Gli animali sono stati sequestrati in ...PROVINCIA DI PRATO: Mesi di indagini, poi l'operazione condotta dalla polizia provinciale che ha portato ai quattro zampe, adesso posti sotto sequestro ...