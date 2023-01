Polizia Postale | “Attenzione alla truffa del falso nipote”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dsulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la “del”. Lae delle Comunicazioni fa sapere che aumenta il numero delle truffe commesse ai danni di persone anziane, contattate al telefono da impostori, che si fingono nipoti in difficoltà, al fine di indurle a versare elevate somme di denaro. Spesso sono le stesse vittime a fornire le informazioni sulla famiglia utilizzate daitori per rendere credibile la loro falsa identità, rispondendo alle loro domande. Ilchiede un bonifico, la ricarica di una carta prepagata, o di ...

Polizia Postale

Savona . " Sono soddisfatta per il lavoro svolto dalla, che ringrazio, ma non posso ritenermi contenta perché avrei preferito che tutto ciò non fosse mai accaduto ". Queste le parole della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti ...In questo caso l'allerta arriva direttamente dal sito della. "La comunicazione, ricevuta tramite email, induce la vittima a inviare i dati della sua carta di credito per consentire l'... Identificati e denunciati dalla Polizia Postale gli autori della ... Aumenta il numero delle truffe commesse ai danni di persone anziane, contattate al telefono da impostori, che si fingono nipoti in difficoltà ...La campionessa aveva festeggiato i suoi successi postando sui social una foto in cui compariva in costume da bagno in una posa artistica ...