Polizia | carabinieri e vigili del fuoco | il servizio di sicurezza per Capitale della Cultura

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Bergamo. Sabato 21 gennaio, si svolgerà in città la cerimonia di inaugurazione di Bergamo-Brescia2023, con la prevista partecipazione di oltre 20.000 persone. Per l’esame degli aspetti di safety (comprendente i dispositivi e le misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e security (relativa alla pianificazione dei servizi di ordine epubblica), il Prefetto Giuseppe Forlenza ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, nel corsoquale, in una con le risultanzeCommissione Provinciale di Vigilanza, sono stati esaminati tutti gli aspetti potenzialmente critici relativi sia all’area interessata dallo svolgimento dei cortei, sia alle aree dove avranno luogo gli spettacoli ...

