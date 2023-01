Politecnico di Milano | Concorso per 1 Posto in Area Amministrativa

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale da poter assegnare all’, per l’didattica servizio segreterie studenti, si tratta di Personale inquadrato in categoria C1. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno e indeterminato. Tutti i Bandi delle Università in Lombardia sono stati selezione per voi da Posizioni Aperte.com, reperibili nella sezione dedicata alla Regione sotto la voce Approfondimenti. Bando diE' indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 13425 del 19 dicembre 2022, prot. n. 0304319, a una tempo indeterminato, di categoria e posizione economica C1, ...