Pokemon | la truffa delle carte da collezione vendute online e mai consegnate | sequestrati 439mila euro

Il Fatto Quotidiano

Ma era ladi una pagina Facebook Le indagini, partite da una denuncia, hanno consentito di ... servendosi di vari account, poneva sistematicamente in prevendita carte da collezione '' , ...... corrispondenti all'illecito profitto di un'articolata e insidiosacommessa su una nota ... servendosi di vari account, poneva sistematicamente in prevendita carte da collezione "", ... Milano, truffa online con le carte dei Pokemon: quattro indagati, sequestrati 439mila euro Blitz dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano coordinati dalla procura lombarda. Beccati un sedicente venditore e i suoi collaboratori ...Su una nota piattaforma di e-commerce mettevano in vendita con vari account carte da collezione Pokemon, se le facevano pagare e poi non le consegnavano. Quattro persone, tutte residenti in provincia ...