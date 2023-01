PNRR scuola | individuazione gruppo progetto Scarica modello di richiesta per la partecipazione e avviso interno

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata “4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Con L'articolo .

Orizzonte Scuola

Unadi business per il made in Puglia A disposizione degli studenti c'è una ricca offerta ..., Messa: per ricerca e business già impegnati almeno 6 miliardi di euro La ministra dell'...La scommessa delrimane centrale anche in ambito sociale, a servizio dei più fragili, delle famiglie, delle periferie che il sindacato vuole sentire più vicine, dellae della cultura, di ... PNRR, linee guida Scuola 4.0 e dispersione scolastica: i sindacati chiedono incontro al Ministero (Agenzia Vista) Roma 12 Gennaio 2023 “Anno molto positivo, ci siamo insediati presso un ente come quello di Città metropolitana risanando il bilancio e rilanciando progetti sulla scuola” Così Robert ...Il sindaco, sollecitato da Vacchi (FdI), rassicura i residenti sulla volontà di costruire il nuovo edificio . Ora il maxi-progetto da cinque milioni potrebbe rientrare almeno in parte nei finanziament ...