Più crateri che terra Cosa resta di Soledar dopo gli attacchi russi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le truppe sostenute daihanno quasi il pieno controllo di, ha detto Andrey Baevsky, un funzionario installato dal Cremlino sul territorio, costretto però ad ammettere che nella città ci sono ancora "piccole sacche di resistenza" da parte dell'Ucraina. Ma ihanno ottenuto così il controllo di? Nelle aree che circondano la regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina, c'erano città che non ci sono più. I dintorni disono il teatro di una delle battaglie più sanguinose dell’invasione russa. Di case, scuole, condomini e fattorie non rimangono che macerie. La caduta di, pur essendo improbabile che rappresenti realmente un punto di svolta in una guerra durata quasi 11 mesi, sarebbe tuttavia un premio per un Cremlino in cerca di buone notizie sul campo di ...