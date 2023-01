Pisa – Cittadella | info biglietti

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilripartirà da, sabato alle ore 14.00 all’ Arena Garibaldi la prima gara del 2023 e la prima del girone di ritorno. Prevendita on-line attiva su circuito Ticketone, come sempre per la Curva Ospiti (CURVA SUD) disponibilità solo fino alle 19.00 di venerdì 13 gennaio. Per tutti gli altri Settori dello Stadio cliccare QUI. Clicca QUI per acquistare direttamente on-line.Come rivendita persempre attiva la TABACCHERIA BARALDO in via Roma 41, aperta ogni giorno ad esclusione della domenica pomeriggio. Fonte articolo e foto: www.as.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.