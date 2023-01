Pioli | «Juve o Napoli per lo scudetto? Per ora è favorito il Napoli | è davanti»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce Cosa ha letto negli occhi dei giocatori: «Ho letto determinazione, volontà. Sappiamo che non abbiamo raggiunto i risultati che stavamo controllando, dobbiamo fare di più, meglio, però ho visto come sempre la voglia di imparare dai nostri errori» Il bollettino infortuni e quanto è importante recuperarli: «Il gruppo è forte quando è completo. Più siamo, più siamo forti. Giocatori come Ibra, Kjaer e Florenzi sono forti anche e soprattutto per la credibilità che hanno. Prima li recuperiamo tutti e più saremo forti. Origi e Kjaer sono recuperati. Rebic viene con noi, potrebbe essere recuperato per la finale. Gli altri spero a breve, c’è bisogno di tutto il gruppo, un gruppo solido» Come mai la scelta dei due ritiri: «Da una mia esigenza. Quando ...

Tuttosport

