Pinot | il ritiro del ciclista romantico | «Siamo pazzi | e a me i campioni non sono mai piaciuti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Thibautha annunciato l’addio al ciclismo con qualche mese d’anticipo. Per godersela, dice. E’ stato un “nome” del gruppo per anni, pur senza vincere davvero. Nel 2019 ha rischiato di vincere il Tour de France, ma niente. E’ stato uno di quei ciclisti romantici, vecchia maniera, sofferti. Con qualcosa da dire. E infatti ne ha dette tantissime di cose, intervistato da L’Equipe. Dice che la prima cosa che farà, a ottobre, appena smette è buttare i rulli con i quali è stato costretto ad allenarsi a casa, nel lockdown. Che la decisione è scaturita dall’infortunio nel 2021 (dopo un incidente a Nizza nel Tour 2020): “Lì ho capito che era difficile, che stavo invecchiando”. “sempre stato lucido riguardo alle mie capacità. So che non avrò mai più il mio livello del 2019. Quello che ci si aspettava da me era vincere il Tour. Questo è tutto. Il mio ...