Pianeta=Casa | la guida pratica a comportamenti green

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unaper conoscere la sostenibilità ambientale e imparare a metterla inneiquotidiani. Si chiamaed è stata presentata dai partner che l’hanno ideata e realizzata: Procter&Gamble Italia, Corepla, Wwf Italia, Aideco e Altroconsumo. Un viaggio sostenibile suddiviso in due grandi tappe. La prima parte ripercorre gli habitat del Pianeta, ricordando l’importanza della sostenibilità per uno stile di vita che rispetti le capacità rigenerative e ricettive dei sistemi naturali. La seconda parte dellainvece entra nelle abitazioni, stanza per stanza, dove vivere la quotidianità in maniera sostenibile può fare la differenza. E visto che sono le nuove generazioni il futuro del Pianeta, tra le pagine non mancano contenuti dedicati ai giovani, per ...