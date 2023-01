Phisikk du role – Primarie democrat ed effetti collaterali

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Forse dovremmo smetterla tutti di dare buoni consigli al Pd. Un po’ per non somigliare alle comari di Fabrizio de Andrè che davano i buoni consigli perché non potevano più dare il cattivo esempio, ma anche perché i buoni consigli non li sente più nessuno, figurarsi un partito abbastanza provato dal voto degli elettori e per di più in mezzo al fuoco d’artificio delle. In aggiunta confesso di non essere mai stato un tifoso delle, interessanti più per gli “” che scatenano piuttosto che per la selezione del capo, quasi sempre poco contendibile. È il contorno, dunque, quello che suscita attenzione. Perché mai il candidato (o la candidata, siamo in area politically correct) X, che in tutta evidenza ha le stesse probabilità di essere scelto(a) che ho io di vincere il festival di Sanremo ...