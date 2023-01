Phineas e Ferb | il revival si farà | lo conferma Dan Povenmire

...stagione" (S30E10) Disney Channel a Natale Raven " "Regali di Natale" (S1E19) Zack e Cody al Grand Hotel " "Natale al Tipton" (S1E21) Kim Possible " "Un Natale molto possibile" (S2E13)...... Endgame Venom film d'animazione di Spider - Man su Disney+ Spider - Man: Un nuovo universo Spider - Man Spider - Man (Shorts) Marvel Super Hero Adventures Shorts Ultimate Spider - Man...Phineas e Ferb si preparano a tornare con un revival, probabilmente prodotto per Disney+; la conferma è stata data dal creatore Dan Povenmire.A revival of “Phineas and Ferb” from original series creator Dan Povenmire has been ordered under Povenmire’s new overall deal with Disney Branded Television. 40 new episodes of the iconic animated ...