Petrolio | prezzo Wti in lieve calo a 78 | 20 dollari

Agenzia ANSA

delin calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio passa di mano a 78,20 dollari con un calo dello 0,24%. Il Brent cin consegna a ...Ma aldi 'rimangiarsi' tante cose. A partire da una Legge di bilancio, l'equivalente del '... dopo un anno di fermo di molte produzioni, un'impennata dei costi delle materie prime e del(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio passa di mano a 78,20 dollari con un calo dello 0,24%.MACERATA Uscire in mare per portare il pesce al mercato costa sempre di più. I pescatori sono stretti nella morsa del caro gasolio, passato da 45 a 90 centesimi, toccando punte pure di ...