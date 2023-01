Perri GdS | “Ambiente scarico e morale basso | Micai unica novità nel Cosenza”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLe vacanze sono ormai un ricordo. Nel fine settimana riparte il campionato di serie B e per il Benevento ci sarà da affrontare la prima trasferta del nuovo anno. Giallorossi di scena domenica (ore 16:15) al “San Vito-Marulla” per affrontare il. Calabresi scivolati in ultima posizione, scavalcati da un Perugia che nell’ultima giornata del girone di andata ha ‘regalato’ un dispiacere alla Strega. Sarà sfida salvezza e abbiamo voluto fare un salto in casa silana con Danilo, penna della Gazzetta del Sud. Come arriva ila questa sfida dopo queste due settimane di sosta?Ci arrivadal punto di vista ambientale, ci saranno pochissimi tifosi sugli spalti. C’è uno scoramento generale che va avanti da tempo nei confronti della società. Dal mercato ci si aspettava qualcosa, ...