Perché Putin si affida a Gerasimov in Ucraina

Corriere della Sera

A Bonn, andavo al Presseballnon era un evento da vip. Scambiavo due chiacchiere con i ... Basta con le scuse, il popolo russo è connivente concosì come il... Mi interessa ritornare su due ......mette in campo Gerasimov Fossi (Pd): subito un intervento del governo sui licenziamenti di Facebook "Chiediamo all'esecutivo un impegno in prima linea. La situazione è preoccupante,il ... Perché Putin ha retrocesso Sergei Surovikin, il generale Armageddon che guidava le operazioni in Ucraina