Perché la Francia ha bisogno di un Osservatorio nazionale sulle discriminazioni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il problema è che non abbiamo un vero, con il compito di rilevare e aggiornare ogni anno la situazione. Il Difensore dei diritti, che nel 2011 ha sostituito la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), evidenzia nei suoi rapporti periodici l’ampiezza della discriminazione rispetto all’accesso al lavoro o all’abitazione basandosi proprioricerche svolte in tal senso. Purtroppo, questa autorità indipendente, che a seguito della riforma costituzionale del 2008 beneficia di uno status riconosciuto dalla Costituzione (art. 71), non dispone delle risorse materiali e umane che le permetterebbero di effettuare indagini in proprio e un monitoraggio sistematico e periodico della situazione. Un...