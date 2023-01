Perché la conquista del Donbass non passa per le città di Soledar e Bakhmut

... che è diventata la città più contesa da russi e ucrainirappresenta per Mosca un punto di ... Non è un caso dunque che lo scontro per ladella città sia stato così duro. Oggi Soledar è ...Saremo avanti solo dopo il voto, serve impegno, senza lavoro nella vita non sinulla. E' importante che anche noi ci mettiamo a disposizione per andare in giro in campagna elettorale' ha ...