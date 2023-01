Perché bisogna cambiare la riforma della “cocca di Mattarella”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Giordano cartabia.mp4 A proposito di Tromboni, Marta Cartabia, ex ministro del governo Draghi, ex presidenteCorte Costituzionale,del Capo di Stato Sergio, dà il suo nome allache è entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno che di fatto consente ai boss mafiosi di evitare il carcere e ai ladri sorpresi mentre stanno rubando di restare liberi. Dice infatti laCartabia che per tutta una serie di reati, che vanno dal furto alla truffa, passando per le lesioni personali e le molestie fino al sequestro di persona semplice, si può procedere all’arresto solo in caso di denuncia da partepersona offesa. Ora, in molti casi la parte lesa non fa denuncia per vari motivi, ad esempio ...