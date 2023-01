Per Citroen Ami 10mila ordini e nuovo programma educational

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 comincia all’insegna del successo perAmi – 100% electric, che festeggia il percorso compiuto finora con il raggiungimento dei 10.000in Italia dal momento del lancio. Un traguardo importante per l’ultracompatta, che ha esordito sul mercato nell’aprile 2020 e che prosegue nella sua crescita: nell’arco del 2022, infatti, sono state 3.614 le immatricolazioni registrate nel 2022 con un incremento del 56% rispetto all’anno precedente diventando leader nel settore Quadricicli elettrici con una quota di mercato del 55%.Un viaggio che è pronto per uncapitolo: nel 2023 “GenerationAMI” – l’iniziativadidedicata ai giovani e al loro avvicinamento alla mobilità sostenibile – diventa “l’Electric Mobility per lo Sport”, sempre in continuità con ...