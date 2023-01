Pensioni | tante riduzioni nel 2023 e arriva già quella dell’1% “che rabbia” come funziona

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nonosla rivalutazione dellevolute dal Governo Meloni, ledegli italiani continueranno ad essere basse. Quest’anno, infatti, parte con una riduzione, per ladi moltissimi pensionati che si aspettavano qualcosa di meglio. riduzionedelleilovetrading.it.jpegLa rivalutazione delleera stata pensatamisura per rialzare il valore delleitaliane dopo il stoccata data dall’aumento dell’inflazione. In seguito alla guerra in Ucraina, con la guerra energetica e le difficoltà dei trasporti delle materie prime, il tasso di inflazione non ha fatto che salire. La BCE ha addirittura dovuto cambiare drasticamente la propria politica monetaria, cominciando ...

la Repubblica

Sonole cose da fare e che richiedono il nostro massimo impegno. Allo stesso modo sono tanti ... Entra nel gruppo offerte di lavoro,, bonus, invalidità - 104 e news Notizie ultima ora ...Inoltre, non ho invalidità né in casa e nemmeno personale, non ho problematiche di varia natura e quindi non rientro in una di quellecategorie cui l' INPS eroga dellein anticipo. Con ... Pensioni, fisco e tante sanatorie. La manovra di bilancio da 35 miliardi è legge Andare in pensione nel 2023 è possibile pure con vecchie misure ormai fuori corso e non più utilizzabili, ecco come.Il 49% delle prestazioni in questo settore è inferiore a 750 euro In quello pubblico, invece, la percentuale scende fino al 6% ...