(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen (Adnkronos) -, partecipazione, uguaglianza, legalità. Sono alcuniche Ellyaffronterà durante il suo primo viaggio indomenica 15 e lunedi 16 gennaio. Lo rende noto il Comitato. La giornata di domenica inizierà alle ore 10 a Milano insieme a Pierfrancesco Majorino allo Scalo Farini e proseguirà alle 14.30 a Calcinate (Bg) dove affronterà il tema della lotta al consumo di suolo. Alle 17 a Lecco visiterà la pizzeria Fiore uno dei luoghi confiscati alla 'ndrangheta e trasformato in un'attività economica e sociale. Alle 19 a Como si confronterà suidel, per chiudere alle 21 a Varese con un incontro con i sostenitori e sostenitrici della mozione. Lunedì mattina alle 9 incontrerà i ...

La Svolta

E non solo sul fronte degli assetti nazionali, dove Stefano Bonaccini ed Ellysi stanno ... Tanto che Bonaccini sbarca nell'Isola sabato 14 febbraio con unserrato che inizia alle 15 a ...Transita anche da Varese ilche Ellysta effettuando in vista delle primarie per eleggere il segretario nazionale del Partito Democratico. L'appuntamento con la 37enne deputata è in programma domenica 15 gennaio (... Ultimo'ora: Pd: tour Schlein in Lombardia, lavoro e clima tra i temi Roma, 13 gen (Adnkronos) – Lavoro, clima, partecipazione, uguaglianza, legalità. Sono alcuni temi che Elly Schlein affronterà durante il suo primo viaggio in Lombardia domenica 15 e lunedi 16 gennaio.Definite le regole sul voto online inizia la volata finale verso la data del 26 febbraio: scriveteci a redazione@corrieredibologna,it e web@corrieredibologna.it e pubblicheremo i vostri interventi ...