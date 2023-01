Pd | Ricci | ' sindaci risorsa per ripartire | Bonaccini lo ha capito prima di tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "hadiche gli amministratori locali sono una grandedalla quale il Pd deve". Lo ha detto il coordinatore deidel Pd Matteo, intervenuto all'iniziativa 'Energia Popolare per la rigenerazione urbana dei territori, il diritto alla casa e la mobilità sostenibile', organizzata a Milano insieme a Pierfrancesco Maran e Cecilia Del Re e per 'Stefanosegretario'. "La nostra esperienza è fondamentale: negli ultimi anni la sinistra non ha mai vinto le elezioni politiche, ma spesso ha trionfato nelle amministrative. In cambio gli amministratori locali hanno ricevuto solo complimenti o pacche sulle spalle. Non basta più, questa volta alla politica ci ...