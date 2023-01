Pd | Gribaudo | ' no giochino alleanze | riprendiamoci nostra identità'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Il percorso congressuale dovrà definire una linea politica più chiara, unapiù netta e permetterà al Pd di rimettersi in cammino. Sarà un percorso lungo che dovrà proseguire anche dopo il congresso e l'elezione della nuova segreteria". E' quanto ha detto Chiara, deputata Pd e vicepresidente commissione lavoro alla Camera, nel filo diretto con gli ascoltatori a Radio Immagina, la web radio dem. "La Costituente? Avremmo dovuto avviarla fin dall'indomani della pesante sconfitta elettorale. Spero che chiunque vinca abbia chiaro che quella riflessione andrà fatta e in profondità. Abbiamo il dovere di rivolgerci a illusi e disillusi, ascoltare le loro voci costruire un'idea di Paese opposto a quello della destra di Meloni. Mi auguro un congresso che non si giochi sul tema sterile delle, ...

La Svolta

