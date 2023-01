Pd | ‘giallo’ Commissariamento | Cacciano punta al reintegro ma per Roma è già congresso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAveva generato una certa attesa la notizia della convocazione, per mercoledì 11, della Direzione Nazionale del Partito Democratico. All’ordine del giorno tutti gli ultimi adempimenti in vista delle primarie del 26 febbraio ma si immaginava che la riunione del parlamentino Dem potesse anche affrontare – e dirimere – il nodo dei commissariamenti. Tre quelli decisi da Letta il 14 dicembre scorso: uno riguardava il Pd Basilicata e gli altri due le federazioni di Siracusa e Benevento. Neanche uno di questi, però, è stato trattato dalla Direzione. L’unica novità proveniente dariguarda la costituzione delle commissioni di garanzia per i congressi (nazionale ma anche regionale e provinciale dove necessario). Per il Sannio, i nominativi sono stati raccolti da Erasmo Mortaruolo nella funzione di Commissario. Nessuna indicazione, però, è giunta ...