Pd | da lotta a disuguaglianze a lavoro e clima | lavori Costituente si integrano con Bussola

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Nuova riunione oggi nella sede nazionale del Partito Democratico, dei quattro sottocomitati del Comitato('Diritti, Coesione e Welfare'; 'Democrazia e Partecipazione'; 'Italia in Europa e nel Mondo'; 'Sviluppo sostenibile,e imprese') incaricati di portare avanti la discussione sui valori e i principi fondativi del nuovo Pd. "Sono state discusse ed analizzate le prime bozze di documenti che rappresenteranno il punto di caduta e la sintesi della grande riflessione collettiva delle ultime settimane", si spiega. Gli incontri di oggi hanno infatti "rappresentato l'occasione per integrare nel dibattito del Comitatoi risultati della, il documento di consultazione che ha visto la partecipazione di oltre 18.000 aderenti al percorso ...

Ma quali sono le vere priorità della galassia dem Il 50% ha individuato nellaallee nella transizione ecologica la vera missione del nuovo Partito democratico.