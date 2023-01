Pd | Boschi a Schlein | “Liberatevi da ossessioni e fate politica | se siete capaci”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ellyfa una intervista al giorno per attaccare Renzi e il renzismo. Non ho niente contro Elly ed eravamo insieme sorridenti qualche giorno fa per la presentazione di un libro. Oggi le dico con rispetto: lasciate stare il passato. Parlate di futuro se. Madalledi una storia che fingete di non ricordare”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena, deputata di Azione- Italia Viva – Renew Europe. “Il Pd di Renzi ha permesso un salto generazionale del quale tutti, Elly inclusa, abbiamo beneficiato.– sottolinea – è stata candidata alle europee da Renzi e non sarebbe mai entrata a Bruxelles senza il famoso 41%. Il Pd di Renzi è stato il primo a imporre la parità di genere. Renzi ha portato il Pd ...