Agenzia askanews

Ha aggiunto: "Altra cosa è dire che ogni tanto si può essere sostituiti, questo sì. Non può esserci chi è intoccabile per sempre e chi magari non può aspirare a guidare il partito, a stare ...Se vogliamo raggiungere l'obiettivo di rigenerare equesto partito lo dobbiamo fare ... Alberto Pagani, ex parlamentare, per il comitato Energia Popolare per Stefano; Davide Ranalli,... Pd, Bonaccini: rinnovare i dirigenti, ma rottamazione no Roma, 13 gen. (askanews) - Il gruppo dirigente Pd deve essere rinnovato, 'ogni tanto si può essere sostituiti', ma è sbagliato parlare ...Quaranta seggi a Bologna città, 130 in tutta la provincia. Oltre 700 in regione. L'obiettivo è confermare i numeri del congresso 2019 per Nicola Zingaretti, quando furono impegnati ai gazebo 10mila vo ...