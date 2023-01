Pd | Bonaccini | “Rinnovare i dirigenti | ma rottamazione no”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ROMA – Il gruppo dirigente Pd deve essere rinnovato, “ogni tanto si può essere sostituiti”, ma è sbagliato parlare di “”. Lo ha detto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano(foto), a margine di un’iniziativa in Toscana. “è una parola che non ho mai usato. Gli unici sei mesi che sono stato in un gruppo dirigente nazionale è stato circa dieci anni fa, in segreteria con Renzi. Non trovate una mia dichiarazione con la parola. E’ una parola che non mi piaceva allora e non mi piace oggi. E’ anche offensiva, non si rottamano le persone, e soprattutto non si manda via nessuno perché noi abbiamo bisogno di riportarne di gente nel Pd”. Ha aggiunto: “Altra cosa è dire che ogni tanto si può essere sostituiti, questo sì. Non può esserci chi è ...