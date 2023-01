Pd | Bonaccini | ' prima battaglia sarà raccolta firme nel Paese per salario minimo'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Se divento segretario lache faremo nelsul. Andremo a raccogliere ledavanti ai luoghi di lavoro, nelle piazze, nei bar per una legge di iniziativa popolare per introdurre illaddove non arriva la contrattazione collettiva". Lo ha detto Stefanoa Tagadà.

La Svolta

