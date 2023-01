Pd alle comiche | la regola assurda sulle primarie online

(Di venerdì 13 gennaio 2023) C'erano una volta i gazebo del pd, sistema più o meno limpido di democrazia diretta. Ora c'è lo Spid. La Commissione nazionale del Nazareno ha autorizzato infatti il votosolo per alcune categorie di elettori. Ma bisognerà essere iscritti al sistema di identità digitale. Ed è già iniziata la corsa a registrarsi. Quello che non è riuscito all'Agenzia dell'entrate o all'Inps riuscirà al Pd? Lo sapremo presto. Per ora sappiamo che potranno scegliere il nuovo segretario da remoto solo persone residenti o domiciliate all'estero; impossibilitate a recarsi ai seggi «per condizioni di disabilità, malattia o altri impedimenti che autocertifichino tali condizioni». O «persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto». Fin qui il ...

il Resto del Carlino

...Experience' presso Roma Tiburtina sarà infatti visitabile fino al 28 maggio 2023 e il weekend... Il nuovo spettacolo di Dado sarà una grande vetrina di emozioni, che tra monologhi, canzoni ...Al Sipario strappato si ride con 'I manezzi pe maià 'na figgia', sabato 1421 al teatro di Arenzano in scena l'opera di Bacigalupo Al Sipario Strappato si ride con 'I ...imprevedibili e... San Bartolo, il Pd attacca "Siamo alle comiche" “Splendida Cornice”, questa sera alle 21.25 su Rai 3 torna Geppi Cucciari in prima serata. Ospiti della prima puntata saranno: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The An ...Lunedì 16 gennaio alle ore 21 in scena con "Ho fatto il classico", un reading he combina monologhi comici con momenti di improvvisazione ...