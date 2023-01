Paura per Vanessa Incontrada | Incidente Sul Set!

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Attimi diper. L’attrice è rimasta coinvolta in un bruttosul set della fiction Fosca Innocenti. Ecco cosa è successo nel dettaglio. ##fiscainnocenti #fiction Venerdì 13 gennaio prenderà ufficialmente il via su Canale 5 la seconda stagione di Fosca Innocenti, la fiction con protagonista. A poche ore dalla messa in onda dello show, Giovanni Scifoni, uno degli attori del cast, ha raccontato sul suo profilo Instagram di un bruttocapitato alla conduttrice italo-spagnola durante le riprese. Scifoni, che avrà il ruolo di Lapo nella serie, ha postato una foto di lui in sella alla sua motocicletta, rivelando che è stato proprio a causa di questo mezzo di ...

Abbonatileggere anche Leggi anche Vaticano, entro il primo febbraio padre Georg dovrà lasciare ... parla una vittima di padre Rupnik: "Era un guru, avevodi denunciare" Vaticano, il cardinal ...I cittadini stanno vivendo vere e proprie situazioni die disagio perché i suini arrivano anche nelle aree urbane in cerca di cibo.molti, a causare la migrazione dei cinghiali dalle zone ...Un incendio è divampato a Misilmeri in un’abitazione. Le fiamme hanno danneggiato la cucina dell’appartamento in via Germania 8. Diverse squadre dei pompieri sono intervenute per mettere in ...Jack Nicholson sarebbe bloccato in casa per via della sua malattia, secondo quanto riporta la stampa scandalistica, paragonandolo a Marlon Brando ...