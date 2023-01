Partiti e famiglie europee | adesso si deve scegliere

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Se risponde al vero che in Italia dopo il il risultato delle urne del 25 settembre scorso è ritornata la politica – almeno così pare – è altrettanto vero che ci dovrà essere una sempre più forte corrispondenza tra le scelte che ifaranno a livello nazionale con il rispettivo quadro europeo. Detto in altre parole, se ritornano anche le grandi culture politiche del passato seppur in chiave moderna ed aggiornata, è di tutta evidenza che le tradizionalipolitichedovranno essere coerenti e lungimiranti al proprio interno. Soprattutto in un momento in cui le identità deipuntano a caratterizzarsi di più rispetto ad un passato anche solo recente. È di tutta evidenza, per fare un solo esempio, che il Pd nel nostro Paese miraad essere il principale partito della ...