Partita a rischio | trasferta vietata a Sassari per i tifosi del Cesena

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La gara è unper la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Laper idelè stataper questo motivo. Ladel campionato di calcio Serie C, contro la Torres, in programma domenica 15 gennaio allo stadio Vanni Sanna avrà quindi un settore ospiti vuoto. La Prefettura diha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di, e l’annullamento con rimborso dei tagliandi già venduti. SportFace.

Tuttosport

...di unache nessuna delle due vorrebbe perdere, ma entusiasmerà sicuramente l'agonismo. Ci sembra favorita la squadra di Spalletti, che cercherà la vittoria per non correre ildi ...De Ketelaere ha fatto una buona, soprattutto da centravanti, quando gli spazi sono ... Quando un giornalista li prospetta ildi un altro risultato negativo a Lecce e la sconfitta in ... Juventus-Atalanta considerata "partita a rischio": le misure «Vino e sigarette non danneggiano la salute allo stesso modo. È eccessivo quindi comunicarne il rischio con le stesse modalità». È un parere unanime quello ...Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire, nel tempo, l’Inflazione frenando la domanda; metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative ...