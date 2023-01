Parlamento | Gargani Ass ex parlamentari | “Noi sentinelle sovranità | interverremo su riforme”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Difesa del. Salvaguardia della rappresentanza delladel parlamentare ed anche dell’ex parlamentare”. E’ la missione che, in continuità con il predecessore Antonio Falomi, si prefigge di continuare Giuseppe, ex deputato Dc, da ieri presidente dell’Associazione exdella Repubblica, eletto dai 36 membri del Consiglio direttivo. “Lo abbiamo fatto con successo in questi anni con i vitalizi; intendiamo proseguire su questa linea nell’ottica di ristabilire il compromesso rapporto di fiducia tra cittadini ee di prestare attenzione critica a questioni fondamentali dell’assetto costituzionale del Paese: presidenzialismo, autonomia differenziata, rapporto con l’Unione europea”, dice all’Adnkronos. Le linee programmatiche dell’Associazione ...

