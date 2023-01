leggo.it

Dramma a, dove una bambina di tre anni scmparsa per alcune ore è stata trovata morta all'interno di una lavatrice. Lo ha reso noto la procura della capitale francese che ha aperto un'inchiesta per '...La RER B, in particolare, collega asia l'aeroporto Charles de Gaulle (a nord) sia quello di Orly (a sud). Fra i sei feriti c'è un poliziotto delle dogane, presente alla stazione perché dalla ... Parigi choc, bambina di tre anni trovata morta in una lavatrice: il corpo scoperto dal padre Durante l’intervista a Anderson Cooper il duca di Sussex ha rivelato di aver creduto per molti anni che Lady Diana fosse ancora viva ...Sei persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi: lo ha reso noto la polizia. Tra i feriti c'è anche ...